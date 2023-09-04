Тренер сборной России по прыжкам в воду Моисеева высказалась о критериях World Aquatics

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева отреагировала на утверждённые критерии о допуске спортсменов из России до соревнований со стороны Международной федерации плавания (World Aquatics)

Согласно решению организации, спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе и лишь индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны. Представители России не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также сделать публичное заявление о том, что они не поддерживают СВО.

«Нас ставят в немыслимые рамки, которые все сужаются, сужаются и сужаются. Это не в пользу спорта. Это полная дискриминация. Почему по одному человеку заявка? Есть ощущение, что они хотят, чтобы мы сами отказались, но мы не можем этого сделать в силу принципов олимпизма. Пока рано о чем‑то говорить, но отношение, конечно негативное», — приводит слова Моисеевой «Матч ТВ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.