Российским спортсменам запрещено общаться со СМИ согласно критериям World Aquatics

Сегодня, 4 сентября, Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Согласно решению организации, пловцы из России смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен, без государственной символики и обязательным отсутствием связи с вооруженными силами России и Беларуси.

Помимо всего перечисленного, российским атлетам запрещено участвовать в пресс-конференциях и проходить через микст-зону во время проведения соревнований, а также давать интервью каким-либо СМИ.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.