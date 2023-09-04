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Губерниев назвал издевательством критерии World Aquatics о допуске россиян

Сегодня, 4 сентября, Международная федерация плавания представила условия, согласно которым российские атлеты смогут принять участие в международных соревнованиях.
Губерниев назвал издевательством критерии World Aquatics о допуске россиян
04 сентября 2023 23:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об утверждённых критериях Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе.

Согласно решению организации, пловцы из России смогут выступать лишь индивидуально, а на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен, без государственной символики и обязательным отсутствием связи с вооруженными силами России и Беларуси.

Также обязательным условием для россиян является запрет на контакт со СМИ во время проведения турниров.

«Издевательство», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В марте нынешнего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: «Спорт-Экспресс»
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