Губерниев назвал издевательством критерии World Aquatics о допуске россиян

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об утверждённых критериях Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе.

Согласно решению организации, пловцы из России смогут выступать лишь индивидуально, а на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен, без государственной символики и обязательным отсутствием связи с вооруженными силами России и Беларуси.

Также обязательным условием для россиян является запрет на контакт со СМИ во время проведения турниров.

«Издевательство», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В марте нынешнего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.