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Глава МОК Томас Бах заявил, что спорт невозможен вне политики

Мнение президента Международного олимпийского комитета.
05 сентября 2023 07:57
автор: Виталий Овсянников

Президент МОК Томас Бах заявил, современный спорт невозможно представить без влияния политики.

«Вы должны признать реальность, а она такова, что миром управляет политика. Для того чтобы донести до людей свои ценности, добиться уважения к своей организации, вам необходимо сотрудничество с политиками. Вы не можете сказать, что мы не имеем никакого отношения к политике и что мы живем на необитаемом острове. Раньше спортивные чиновники говорили, что спорт не имеет ничего общего с политикой и деньгами. Это ложь. Мы должны сотрудничать с политиками», - цитирует Баха официальный сайт CNBC TV18.

Ранее глава МОК заявил, что российским и белорусским спортсменам, которые не поддерживают войну, следует разрешить принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

источник: CNBC
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