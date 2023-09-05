«Нас наказали за победы». Тренер сборной России по синхронному плаванию - о решении World Aquatics

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала критерии для участия в международных соревнованиях для россиян и белорусов от Международной федерации плавания (World Aquatics).

Согласно решению организации, спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны. Кроме того, спортсмены не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.

«Нас наказали за то, что на протяжении 20 с лишним лет на шести Олимпиадах мы одерживали победы. За это нас просто отсекли от всех соревнований. Это беспредел! Но мы будем продолжать работать, мы будем выступать на соревнованиях – на чемпионате России, Играх БРИКС, «Играх дружбы», будут и матчевые встречи. Мы всё равно будем поднимать наш уровень. У нас боевой дух, мы тренируемся», - заявил Покровская в интервью телеканалу «Матч ТВ».