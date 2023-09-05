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Журова - о заявлении Томаса Баха: спорт становится заложником этой ситуации

Также олимпийская чемпионка отметила, что необходимо начинать договариваться ради скорейшего решения конфликтов.
05 сентября 2023 13:03
автор: Элина Бурина

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» оценила высказывание президента МОК Томаса Баха о близком контакте спорта и политики.

«Он имеет в виду, что, к сожалению, если не сотрудничать со всех сторон, начинать спекулировать и манипулировать, то необходим консилиум, совместное понимание, как это должно быть. То есть получается, что нужно приглашать всех ради понимания, как идти дальше. Не только Россия находится в неком конфликте с соседями, есть и застарелые столкновения, которые все продолжают использовать в политике. Политикам надо садиться за стол и договариваться, потому что дальше начинается давление и надо понимать , что тот или иной президент федерации живёт в своей стране и тоже не может быть независимым, ведь политики его страны начинают на него давить. Получается, что даже выбирая президента Международной федерации, они опять зависят от ситуации, которая в его стране, заставляя его предвзято относиться к другим. Бах понимает, что необходимо договориться, иначе спорт становится заложником этой ситуации. К сожалению, так и есть», - заявила Журова.

Напомним, Томас Бах заявил о необходимости учитывать политические реалии, чтобы добиться уважения правительств к МОК, который при этом не может полностью встать ни на сторону России, ни на сторону Украины.

источник: «Советский спорт»
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