Призер Олимпиады рассказал об опасениях за жизни россиян после решения World Aquatics

Условия, которые выдвинули World Aquatics, подвергают опасности жизни российских пловцов, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» трехкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2012 года по плаванию Евгений Коротышкин.

«То, что они заявили - не новость. Подобные тексты выпускались некоторое время назад со стороны МОК. Но во-первых, это не безопасно. Вопрос безопасности никто не собирается решать, их жизни подвергают опасности. Если пустят спортсменов, то не пустят сопровождающих лиц, которые в случае чего могут помочь. У спортсменов, конечно, есть желание ехать, они всю жизнь работали и жили принципами олимпизма: все спортсмены равны, спорт вне политики. А тут получается так, что одним можно, другим нельзя, третьи под условиями. Тут оставили приоткрытую форточку, в которую многие не влезают», - сказал Коротышкин.

Согласно решению World Aquatics, российские спортсмены смогут выступать только индивидуально, причём на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен из страны. Кроме того, атлеты не должны иметь контрактов с военными и силовыми структурами России и Беларуси, а также высказаться о том, что они не поддерживают СВО.