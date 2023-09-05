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Депутат Госдумы - о санкциях из-за Игр дружбы: их злорадство и злопыхательство работает против них

Дмитрий Свищев также отметил, что чем больше международных стартов проходит в России, тем лучше. 
05 сентября 2023 15:06
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» депутат Госдумы Дмитрий Свищев отметил появление большой мотивации для развития спорта в России, когда у нас проходят международные соревнования, а также заявил о слабости тех, кто выступает против Игр дружбы и БРИКС.

«Начнём с тех соревнований, про которые на западе говорят, что это своеобразная альтернатива Олимпиаде, демарш российского олимпийского комитета. На самом деле, чем больше крупных международных соревнований, тем лучше. Очень важно, когда турниры проходят у нас в стране, это является хорошим мотиватором и стимулом для развития спорта. Проведение таких соревнований, как Игры дружбы, Игры БРИКС, ЧМ и так далее очень важно для спортивной составляющей страны. Но то, что нас пытаются изолировать от международного спортивного сообщества, и мы слышим огромное количество заявлений от наших соседей, которые не хотят нас видеть на Олимпиаде, я считаю, прежде всего, проявлением слабости с их стороны. Конечно, соревнования будут проходить и их надо делать. Сейчас погавкают вот эти наши соседи, успокоятся, ничего страшного не произойдёт. Их злорадство и злопыхательство на самом деле работает против них и их спортсменов. Кого они пугают? Только себя», - сказал Свищев.

Генеральный директор «Игр Дружбы» Алексей Сорокин заявил, что на соревнованиях ожидается не менее 5 тысяч участников.

источник: «Советский спорт»
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