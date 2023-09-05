ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Саутин назвал тихим ужасом условия допуска россиян от World Aquatics

Критерии достаточно жёсткие.
05 сентября 2023 17:50
автор: Александр Кожевников

Пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин прокомментировал новость об утверждённых критериях Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе.

«Как мне кажется, с весны этого года ничего не изменилось. Все такое же предвзятое отношение и настроения против нашей страны. Полагаю, что реакция наших спортсменов будет единой и рассматривать поездку на таких условиях никто точно не будет. Сейчас ожидается реакция нашего руководства. Не понимаю, как такая декларация вообще пришла кому-то в голову в своем текущем виде — тихий ужас. Уверен, что наши руководители будут категорически против этой бумаги, абсолютно никаких изменений на данный момент. Создатели данной декларации просто сделали вид, что ими что-то делалось за эти полгода», — цитирует Саутина RT.

Согласно решению организации, пловцы из России смогут выступать лишь индивидуально, а на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен, без государственной символики и обязательным отсутствием связи с вооруженными силами России и Беларуси.

Также обязательным условием для россиян является запрет на контакт со СМИ во время проведения турниров.

В марте нынешнего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: «RT на русском»
Федотов не включён в стартовый состав ЦСКА на матч с «Металлургом»
Голкипер начнёт на скамейке вторую игру подряд.
05.09.2023 18:55
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Сальников считает критерии World Aquatics жестче рекомендаций МОК
Накануне организация опубликовала критерии для российских спортсменов.
05.09.2023 18:49
автор: Александр Кожевников
Семин считает, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева
По мнению специалиста, руководство воронежского клуба вынесло неожиданное решение.
05.09.2023 18:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сергей Ташуев: из «Факела» со мной никто не связывался
В воронежском клубе освободилось место главного тренера.
05.09.2023 18:43
Футбол
автор: Денис Владимиров
В Госдуме напомнили о важности национальных приоритетов при допуске россиян на Олимпиаду в Париже
Дмитрий Свищёв также отметил, что участие в Олимпиаде «не должно быть в ущерб нашим национальным интересам».
05.09.2023 18:34
автор: Элина Бурина
Ольга Смородская: Евсееву стоит ещё поработать в Первой лиге
Тренера уволили из «Факела».
05.09.2023 18:30
Футбол
автор: Денис Владимиров
В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян в ближайшие дни вернётся к тренировкам с командой
Накануне футболист «Реала Сосьедад» пропустил тренировочное занятие.
05.09.2023 18:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.