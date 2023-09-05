Саутин назвал тихим ужасом условия допуска россиян от World Aquatics

Пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин прокомментировал новость об утверждённых критериях Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе.

«Как мне кажется, с весны этого года ничего не изменилось. Все такое же предвзятое отношение и настроения против нашей страны. Полагаю, что реакция наших спортсменов будет единой и рассматривать поездку на таких условиях никто точно не будет. Сейчас ожидается реакция нашего руководства. Не понимаю, как такая декларация вообще пришла кому-то в голову в своем текущем виде — тихий ужас. Уверен, что наши руководители будут категорически против этой бумаги, абсолютно никаких изменений на данный момент. Создатели данной декларации просто сделали вид, что ими что-то делалось за эти полгода», — цитирует Саутина RT.

Согласно решению организации, пловцы из России смогут выступать лишь индивидуально, а на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен, без государственной символики и обязательным отсутствием связи с вооруженными силами России и Беларуси.

Также обязательным условием для россиян является запрет на контакт со СМИ во время проведения турниров.

В марте нынешнего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.