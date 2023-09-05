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В Госдуме напомнили о важности национальных приоритетов при допуске россиян на Олимпиаду в Париже

Дмитрий Свищёв также отметил, что участие в Олимпиаде «не должно быть в ущерб нашим национальным интересам».
05 сентября 2023 18:34
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв ответил на вопрос, скоро ли российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду.

«Что касается участия наших спортсменов, конечно, Олимпийские игры - те соревнования, ради которых многие и начинают профессионально заниматься спортом, живут мечтами о них. Надо делать так, чтобы наши атлеты могли участвовать в этих Играх. Другой вопрос, что участие в Олимпиаде не должно быть в ущерб нашим национальным интересам. Надо биться и отстаивать нашу страну и спортсменов. Моё мнение, конечно, что нас пустят на Олимпийские игры в Париже, правда, не в полном составе. Те федерации, которые действительно заинтересованы в развитии нашего спорта, например, теннис, уже добились участия наших спортсменов во всех соревнованиях. Не вижу причин, почему наши атлеты не будут принимать участие в Олимпиаде. По каким-то дисциплинам мы не успеваем уже отобраться, по каким-то катастрофически мало шансов, но в усечённом составе сборная России вполне может поехать на Олимпийские игры», - сказал Свищёв.

Напомним, ранее Дмитрий Свищёв также высказался о последнем заявлении Томаса Баха, призвав президента МОК сложить полномочия.

источник: «Советский спорт»
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