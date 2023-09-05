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Сальников считает критерии World Aquatics жестче рекомендаций МОК

Накануне организация опубликовала критерии для российских спортсменов.
05 сентября 2023 18:49
автор: Александр Кожевников

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал новость об утверждённых критериях Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе.

«Да, спортсменам предложат подписывать декларацию, это часть предложенного пакета. Когда и где мы декларации увидим, это неизвестно пока, но то, что они появятся, подтверждено. Прикрывается это все идеологией, что рассматривается возвращение на спортивную арену, но, по сути дела, если раньше это была замочная скважина, то теперь это игольное ушко, ситуация отличается от деклараций, о которых нам рассказывают руководители международных организаций. Условия приема спортсменов еще жестче, чем было предложено Международным олимпийским комитетом. Не могу объяснить почему. Все прикрывается заботой о спортсменах, но почему таким образом это касается и допуска на программу всего по одному человеку — объяснения этому нет, мы, видимо, узнаем его позже. Пока это не подлежит пониманию и осмыслению», — приводит ТАСС слова Сальникова.

Согласно решению организации, пловцы из России смогут выступать лишь индивидуально, а на одной дистанции сможет участвовать только один спортсмен, без государственной символики и обязательным отсутствием связи с вооруженными силами России и Беларуси.

Также обязательным условием для россиян является запрет на контакт со СМИ во время проведения турниров.

В марте нынешнего года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: ТАСС
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