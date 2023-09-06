WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпийских игр

WADA подвергло критике Французское антидопинговое агентство.

Как сообщает AFP, всемирная организация обвинила коллег в «недостаточно жестких действиях». AFLD угрожают санкциями и запретом на проведение Олимпиады 2024 года.

WADA направило письмо, в котором упомянуло три недавних допинговых случая. Представители Всемирного антидопингового агентства считают, что решения французов по этим делам «явно не соответствующих ни всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».

Ранее AFLD осудило WADA за «шантаж».