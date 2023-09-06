Главред «Советского спорта» Евгений Слюсаренко примет участие в конференции «Маркетинг в спорте»

Организаторы конференции 7 сентября на платформе insportexpo.com поговорят с ведущими экспертами рынка о продвижении клубов, федераций, объектов спорта и школ. Основной акцент - на бюджетное продвижение и инновации в области спортивного маркетинга.

Программа:

11:00 - Маркетинг в большом спорте: продвижение клубов и федераций

Спикеры: Мария Филиппова (Большой спорт), Александр Кикназде (ВХЛ), Александр Ким (ФК “Сочи”), Денис Солодков (ФНЛ), Ирина Золотова (ВФВ), Мария Филиппова (Большой спорт), Антон Стариков (Xpage).

12:30 - Продвижение массовых спортивных мероприятий

Спикеры: Артем Евтухов (Celeba Sport), Сергей Крюков (АСБ), Елена Кочурова (Трудовые резервы), Алексей Богачев (Running Heroes Russia), Александр Савула (НСПК), Валерий Гореликов (Синергия), Юлия Рожкова (Dasha Mail).).

14:00 - Маркетинг спортивных услуг (школы, фитнес-клубы, объекты спорта)

Спикеры: Алексей Санченко (РМОУ), Марат Зарипов (Чемпионика), Ольга Киселева (АОФИ), Дмитрий Алимкин (Campus), Андрей Малыгин (Синергия), Михаил Бобровских (УЦ Профиль).

15:30 - Управление спортивным медиа-пространством

Спикеры: Илья Кузнецов (Матч ТВ), Евгений Слюсаренко (Советский спорт), Андрей Васильев (Спорт день за днем), Анастасия Тукмачева (“Главная по спорту”), Андрей Маслак (Индустрия загородного отдыха), Юлия Лилеева (Федерация регби России), Николай Роганов (Школа спортивного журналиста).

В течение всего дня на цифровой платформе in_Sport 365 будет работать цифровая выставка лучших спортивно-маркетинговых агентств России.

В сентябре 2023 года на цифровой платформе in_Sport 365 также пройдут мероприятия про производство и дистрибуцию спортивной экипировки и инвентаря (14.09) и спортивную медицину и технологии (21.09).

Участие во всех конференциях - бесплатно для зарегистрированных пользователей на сайте insportexpo.com.