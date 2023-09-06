«Большинство ребят на это не согласятся». Рылов - о критериях World Aquatics по допуску россиян

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов высказался о решении Международной федерации водных видов спорта допустить пловцов из России и Беларуси к соревнованиям при соблюдении определенных условиях.

World Aquatics разрешила участвовать спортсменам в нейтральном статусе. Им запрещено публично оказывать поддержку СВО, выступать с гимном и флагом, а также общаться со СМИ.

«Ничего не поменялось. Нас никто никуда не отпустил. Если мы так и продолжим выступать под нейтральным флагом, то это войдет в привычку. Условия, мягко говоря, не очень хорошие. Большинство ребят на это не согласятся», — цитирует Рылова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в одной дисциплине могут участвовать лишь по одному представителю РФ и Беларуси.