Фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE пройдёт 14-15 октября в Санкт-Петербурге

Второй фестиваль спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта SPORT. BUSINESS. PEOPLE. пройдёт 14 – 15 октября 2023 в Санкт-Петербурге.
В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы:
- спонсорство и партнерство,
- эффективное управление, автоматизация бизнес-процессов,
- формирование команды и упаковка франшиз в сфере спортивного предпринимательства.
Будет сделан акцент на развитие спортивного бизнеса в регионах.
Мероприятие будет полезно для:
- владельцев спортивных клубов/секций,
- действующих и экс-профессиональных спортсменов
- тренеров,
- организаторов турниров, забегов и т.д.,
- всех, кто неравнодушен к развитию любительского и детско-юношеского спорта в России
В числе спикеров практикующие эксперты из сферы любительского спорта, которые в современном и максимально доступном формате поделятся своим опытом:
- Вера Трушина, управляющий партнёр Fitness Consulting Group
- Руслан Баширов, сооснователь проекта «Чемпионика»
- Дарья Иванова, коммерческий директор «Лиги героев»
- Максим Пукалов, директор по партнёрам «Тинькофф Arkhyz Wild Trail»
- Дмитрий Русанов, директор студенческого спортивного клуба «Кронверские барсы»
- Сергей Яковлев, основатель и генеральный директор школы хоккея для взрослых «Белый Шквал»
- Дмитрий Крикунов, руководитель Академии Будущего
- Маргарита Беляева, основатель сети школ фигурного катания «ЛЁД»
- Андрей Коробов, сооснователь Diagram, директор по маркетингу футбольного агентства «НаПросмотре», спикер курса «Маркетинг в спорте» и многие другие.
Подробности на сайте sport-conf.ru