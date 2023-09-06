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Фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE пройдёт 14-15 октября в Санкт-Петербурге

Акцент на развитии в регионах.
06 сентября 2023 13:53
автор: Сергей Иванов

Второй фестиваль спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта SPORT. BUSINESS. PEOPLE. пройдёт 14 – 15 октября 2023 в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы:

- спонсорство и партнерство,

- эффективное управление, автоматизация бизнес-процессов,

- формирование команды и упаковка франшиз в сфере спортивного предпринимательства.

Будет сделан акцент на развитие спортивного бизнеса в регионах.

Мероприятие будет полезно для:

- владельцев спортивных клубов/секций,

- действующих и экс-профессиональных спортсменов

- тренеров,

- организаторов турниров, забегов и т.д.,

- всех, кто неравнодушен к развитию любительского и детско-юношеского спорта в России

В числе спикеров практикующие эксперты из сферы любительского спорта, которые в современном и максимально доступном формате поделятся своим опытом:

- Вера Трушина, управляющий партнёр Fitness Consulting Group

- Руслан Баширов, сооснователь проекта «Чемпионика»

- Дарья Иванова, коммерческий директор «Лиги героев»

- Максим Пукалов, директор по партнёрам «Тинькофф Arkhyz Wild Trail»

- Дмитрий Русанов, директор студенческого спортивного клуба «Кронверские барсы»

- Сергей Яковлев, основатель и генеральный директор школы хоккея для взрослых «Белый Шквал»

- Дмитрий Крикунов, руководитель Академии Будущего

- Маргарита Беляева, основатель сети школ фигурного катания «ЛЁД»

- Андрей Коробов, сооснователь Diagram, директор по маркетингу футбольного агентства «НаПросмотре», спикер курса «Маркетинг в спорте» и многие другие.

Подробности на сайте sport-conf.ru

источник: «Советский спорт»
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