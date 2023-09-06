Колобков надеется, что Исинбаева займёт активную позицию в комиссии спортсменов МОК

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о работе двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в комиссии спортсменов МОК.

«Моя позиция, чтобы Исинбаева защищала всех спортсменов, и все были в равных условиях, будь то российские спортсмены, украинские, итальянские, американские, французские. Для этого ее в принципе и выбрали все спортсмены с подавляющим преимуществом. Надеюсь, она займет там активную позицию. А на данный момент, конечно, права российских спортсменов ущемляются», — приводит слова Колобкова «Спорт-Экспресс».

Ранее Исинбаева, комментируя свой переезд в Испанию, отметила, что является «человеком мира» и может проживать там, где хочет.

Также 41-летняя легкоатлетка заявила, что присвоенные ей в России воинские звания носят номинальный характер.

Исинбаева – чемпионка Олимпиады-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине. За время выступлений на профессиональном уровне она установила 28 мировых рекордов.