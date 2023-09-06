Рожков сообщил, что Паралимпийский комитет России подал заявку на участие в играх в Париже 

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что организация подала заявку на участие в Паралимпийских играх-2024, который пройдут в Париже.

«После нашей апелляции в трибунале Международного паралимпийского комитета (IPC) мы были восстановлены и подали заявку, чтобы турниры, проходящие на территории РФ, были включены в календарь IPC. Это было сделано, это позволило нам завоевывать лицензии на Паралимпиаду. Мы подали заявку на участие в Игры в Париже», — заявил Рожков во время заседания коллегии Минспорта.

В конце сентября 2023 года генассамблея IPC рассмотрит возможность о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже в период с 28 августа по 8 сентября.