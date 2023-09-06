ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рожков сообщил, что Паралимпийский комитет России подал заявку на участие в играх в Париже 

Соревнования состоятся в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.
06 сентября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что организация подала заявку на участие в Паралимпийских играх-2024, который пройдут в Париже.

«После нашей апелляции в трибунале Международного паралимпийского комитета (IPC) мы были восстановлены и подали заявку, чтобы турниры, проходящие на территории РФ, были включены в календарь IPC. Это было сделано, это позволило нам завоевывать лицензии на Паралимпиаду. Мы подали заявку на участие в Игры в Париже», — заявил Рожков во время заседания коллегии Минспорта.

В конце сентября 2023 года генассамблея IPC рассмотрит возможность о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже в период с 28 августа по 8 сентября.

источник: «Советский спорт»
Агент Головина сообщил, сколько стоит футболист в данный момент 
В 2018 году ЦСКА продал россиянина в «Монако» за 30 миллионов евро. 
06.09.2023 17:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Клюев: у Тикнизяна есть желание попробовать свои силы в Европе
сейчас полузащитник играет за «Локомотив».
06.09.2023 17:46
Футбол
автор: Денис Владимиров
Гершкович высказался об увольнении Вадима Евсеева из «Факела» 
5 сентября российский специалист покинул пост главного тренера воронежского клуба.
06.09.2023 17:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Олег Матыцин: России сейчас нужно строить взаимодействие с МОК и международными федерациями
Россия пропустит ближайшую Олимпиаду в большом количестве дисциплин.
06.09.2023 17:29
автор: Матвей Макаренко
В Минспорта сообщили, сколько российских спортсменов сменили спортивное гражданство 
С марта текущего года атлеты из России могут выступать в международных турнирах только в нейтральном статусе.
06.09.2023 17:25
автор: Глеб Шевяков
Канада обыграла Словению в четвертьфинале ЧМ-2023 по баскетболу
Канада обыграла Словению в четвертьфинале ЧМ-2023 по баскетболу
Следующим соперником канадцев станет Сербия.
06.09.2023 17:25
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
Замминистра спорта РФ: Россия пропустит Летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта
Замминистра спорта РФ: Россия пропустит Летние Олимпийские игры в Париже в большинстве видов спорта
Неутешительное сообщение от официальных лиц.
06.09.2023 17:23
Легкая атлетика
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.