В Минспорта сообщили, сколько российских спортсменов сменили спортивное гражданство 

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов назвал количество российских спортсменов, которые приняли решение сменить спортивное гражданство.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», — приводит слова Морозова ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациями допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

Решение о допуске россиян до выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже до сих пор не принято.