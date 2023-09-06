Олег Матыцин: России сейчас нужно строить взаимодействие с МОК и международными федерациями

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о необходимости выстраивания отношений с Международным Олимпийским комитетом. До Олимпиады многое россияне допущены не будут.

«Мы должны понимать, какую роль будет играть Россия в мировом спорте через 5-10 лет, строить сейчас взаимодействие с МОК и международными федерациями. Нужно выстраивать перспективу и по будущим выборам, и по нашему статусу участия в соревнованиях. Следующий год — знаковый», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду только при выполнении ряда жёстких условий и только в нейтральном статусе. При этом в некоторых видах спорта россияне не смогут выступить в связи с тем, что их не допустят к командным соревнованиям.