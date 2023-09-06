Тарасова объяснила, почему Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала тот факт, что Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это нормально, что она сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Она умный, образованный человек. Она не будет обижаться на все, что про нее говорили в СМИ», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Ранее Исинбаева, комментируя свой переезд в Испанию, отметила, что является «человеком мира» и может проживать там, где хочет.

Также 41-летняя легкоатлетка заявила, что присвоенные ей в России воинские звания носят номинальный характер.

Исинбаева – чемпионка Олимпиады-2004 в Афинах и Олимпиады-2008 в Пекине. За время выступлений на профессиональном уровне она установила 28 мировых рекордов.