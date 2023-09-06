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Юрист объяснила, почему Франция не лишится Олимпийских игр

Это невозможно даже технически.
06 сентября 2023 17:57
автор: Матвей Макаренко

Спортивный юрист Анна Анцелович рассказала рассказала о невозможности отмены Олимпийских игр в Париже. Они пройдут в 2024 году.

«Процедура признания антидопингового агентства несоответствующим кодексу — достаточно длительная. У РУСАДА это заняло больше года с момента начала процедуры до вынесения решения CAS. Конечно, многое будет зависеть от CAS, но это небыстрая организация, они сейчас рассматривают дела очень долго. Даже технически по юридической части завершить процесс, чтобы отменить Олимпийские игры, практически невозможно», – приводит слова Анцелович «Газета.Ru».

На днях Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с критикой профильного французского комитета (AFLD). По мнению организации, местные чиновники действуют «недостаточно жестко». Связаны обвинения с неверными решениями касательно трех последних допинговых дел, о сути которых решили умолчать.

Французов не допустят на домашнюю Олимпиаду? Есть опасность, что и Игры отнимут

источник: «Газета.Ru»
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