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Спортивный юрист - о возможном переносе ОИ из Парижа: WADA просто хочет показать своё значение

Сергей Алексеев отметил, что нет веских оснований для того, чтобы у Франции отняли Игры.
06 сентября 2023 18:29
автор: Никита Плохих

Заявлениями о том, что Олимпиаду могут перенести из Парижа WADA просто хочет показать своё значение, заявил в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» спортивный юрист Сергей Алексеев.

«Веских оснований для переноса и ограничений на проведение Олимпийских игр в Париже нет. Что касается жёстких или не жёстких решений по конкретному антидопинговому случаю, это могут решать уполномоченные юрисдикционные инстанции, а именно Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, где WADA может доказать, насколько жёсткое решение было принято по отношению к тому или иному допинговому нарушению. Что касается организации проведения Олимпийских игр, то этим занимается МОК, несмотря на эти органы и полномочия WADA.

МОК определяет время и место проведения Олимпиады, а именно сессия МОК, которая за 7 лет до Игр большинством голосов принимает решение. Опрокинуть это решение WADA не может, это больше информационный шум, видимо, WADA хочет показать своё значение и активную работу по борьбе с допингом. Это хорошо. Но организация Олимпийских игр в Париже, частные допинговые вопросы, на которые ссылается WADA, а также жёсткость или мягкость решения по ним - не являются основанием для ограничения проведения международных спортивных мероприятий, таких как Олимпиада», - сказал Алексеев.

На днях Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с критикой профильного французского комитета (AFLD). По мнению организации, местные чиновники действуют «недостаточно жестко». Связаны обвинения с неверными решениями касательно трех последних допинговых дел, о сути которых решили умолчать.

Французов не допустят на домашнюю Олимпиаду? Есть опасность, что и Игры отнимут

источник: «Советский спорт»
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