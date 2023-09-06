Президент федерации тяжёлой атлетики: у нас нет шансов на участие в Олимпиаде

Президент федерации тяжёлой атлетики Максим Агапитов рассказал о шансах россиян выступить на Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Париже в 2024 году.

«Для допуска на ОИ нужно, чтобы наши спортсмены выступили минимум на пяти квалификационных турнирах, включая ЧЕ и ЧМ. Учитывая, что мы до сих пор не допустились, наш дедлайн прошел — турниры пропущены. Таким образом, согласно квалификационной системе, у нас нет шансов на участие в Париже», – приводит слова Агапитова Sport24.

Напомним, российских и белорусских спортсменов допустят на Олимпиаду только при выполнении ряда жёстких условий и только в нейтральном статусе. При этом в некоторых видах спорта россияне не смогут выступить в связи с тем, что их не допустят к командным соревнованиям.