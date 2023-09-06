Олег Матыцин прокомментировал критерии World Aquatics по допуску россиян на турниры

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о критериях World Aquatics по допуску российских спортсменов. В России пока решение не приняли.

«Решение World Aquatics более детализировано по сравнению с рекомендациями МОК, больше ограничений по участию спортсменов. Как отметил Владимир Сальников, надо тщательно и детально продумать и дать ответ — участвуем или нет на таких условиях», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

World Aquatics объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации, и после подписания соответствующей декларации.