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Олег Матыцин прокомментировал критерии World Aquatics по допуску россиян на турниры

Решение ещё не принято.
06 сентября 2023 19:34
автор: Матвей Макаренко

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о критериях World Aquatics по допуску российских спортсменов. В России пока решение не приняли.

«Решение World Aquatics более детализировано по сравнению с рекомендациями МОК, больше ограничений по участию спортсменов. Как отметил Владимир Сальников, надо тщательно и детально продумать и дать ответ — участвуем или нет на таких условиях», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

World Aquatics объявила о допуске спортсменов из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не демонстрировали поддержку спецоперации, и после подписания соответствующей декларации.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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