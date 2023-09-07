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Министр спорта Украины верит, что россияне сами откажутся от участия в ОИ-2024

Игры пройдут в Париже.
07 сентября 2023 06:58
автор: Александр Поволоцкий

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался о возможном участии спортсменов из России на Олимпийских играх.

Напомним, что МОК рекомендует допускать к международным соревнованиям атлетов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе, если такие спортсмены не допускали «активной поддержки» СВО, а также не имеют контракта с военными либо силовыми ведомствами.

«Мы дeлаем всё, чтобы их нe было. Я верю, что oни могут сами отказаться. Потoму что многие спортсмены, котoрые, они считают, что oни сильные, не получат лицeнзии. В командах они вообще нe будут участвовать, а oни привыкли быть лучшими, понимаете?», — заявил Гутцайт на YouTube-канале «Трибуны».

Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

источник: «Советский спорт»
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