ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент Франции Макрон: российского флага не может быть на ОИ-2024 в Париже

Соревнования в столице европейского государства пройдут с 26 июля по 11 августа.
07 сентября 2023 07:20
автор: Александр Поволоцкий

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался на тему присутствия флага России на Олимпиаде-2024.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что спортсмены из Беларуси и РФ не смогут выступать на Играх со своей символикой.

«Российскoго флага не может быть нa Олимпийских играх в Париже. Я нaдеюсь, что это решение совести олимпийскoго мира. Не принимающее гoсударство должно решать, что делать Междунaродному олимпийскому комитету», — цитирует Макрона L’Equipe.

МОК так и не прислал России приглашение на летние ОИ-2024 в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

источник: L'Equipe
Форвард «Аль-Насра» Роналду считает, что чемпионат Португалии превращается в цирк
Футболист стал игроком клуба из Саудовской Аравии 2 января 2023 года.
07.09.2023 07:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Рублёв назвал причины поражения от Медведева в четвертьфинале US Open
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября.
07.09.2023 07:06
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Министр спорта Украины верит, что россияне сами откажутся от участия в ОИ-2024
Игры пройдут в Париже.
07.09.2023 06:58
автор: Александр Поволоцкий
Алькарас обыграл Зверева в трех сетах и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
Испанец выигрывал турнир в прошлом году.
07.09.2023 06:42
Теннис
Рублёв установил антирекорд ATP на турнирах «Большого шлема»
Россиянин завершил выступление на US Open - 2023.
07.09.2023 06:39
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Звонарева в паре с немкой Зигемунд вышла в полуфинал US Open в парном разряде
Встреча длилась три часа и 12 минут.
07.09.2023 06:31
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.