Президент Франции Макрон: российского флага не может быть на ОИ-2024 в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался на тему присутствия флага России на Олимпиаде-2024.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что спортсмены из Беларуси и РФ не смогут выступать на Играх со своей символикой.

«Российскoго флага не может быть нa Олимпийских играх в Париже. Я нaдеюсь, что это решение совести олимпийскoго мира. Не принимающее гoсударство должно решать, что делать Междунaродному олимпийскому комитету», — цитирует Макрона L’Equipe.

МОК так и не прислал России приглашение на летние ОИ-2024 в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.