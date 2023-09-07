«Это дискриминация и нарушение конвенций ООН». Спортивный юрист – о возможном исключении ПКР

Возможное исключение ПКР из членов Международного паралимпийского комитета демонстрирует лишь дискриминацию по национальному признаку, а также противоречит конвенциям ООН, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» спортивный юрист Сергей Алексеев.

«На то, чтобы исключить или приостановить членство Паралимпийского комитета России у международного комитета оснований нет. МПК такими заявлениями просто дискредитирует себя. Согласно его уставу, комитет должен выстраивать мосты между паралимпийцами всех стран, независимо от всех военных конфликтов, которых сейчас в мире насчитывается около 20. МПК должен налаживать связи, в том числе, между враждующими странами, а не сжигать мосты. Это противоречит международному спортивному праву.

Это дискриминация российских паралимпийцев по национальному признаку и признаку принадлежности к государству. Также, в таком случае они ущемляют их и по материальному принципу, поскольку российские паралимпийцы лишаются способа заработка, призовых и т.д. Нарушают их репутацию, и в конце концов, это решение очень жёсткое, поскольку нарушает права лиц с ограниченными возможностями, противоречит международной конвенции по защите прав инвалидов. МПК таким образом проводит вмешательство политики в спорт, это превращается в политические разборки. Что запрещено не только правилами самого МПК, но и несколькими конвенциями ООН», - сказал Алексеев.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) сделал заявление о намерении навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

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