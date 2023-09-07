ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Это дискриминация и нарушение конвенций ООН». Спортивный юрист – о возможном исключении ПКР

Сергей Алексеев отметил, что у МПК нет оснований для того, чтобы исключить или приостановить членство Паралимпийского комитета России.
07 сентября 2023 12:02
автор: Никита Плохих

Возможное исключение ПКР из членов Международного паралимпийского комитета демонстрирует лишь дискриминацию по национальному признаку, а также противоречит конвенциям ООН, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» спортивный юрист Сергей Алексеев.

«На то, чтобы исключить или приостановить членство Паралимпийского комитета России у международного комитета оснований нет. МПК такими заявлениями просто дискредитирует себя. Согласно его уставу, комитет должен выстраивать мосты между паралимпийцами всех стран, независимо от всех военных конфликтов, которых сейчас в мире насчитывается около 20. МПК должен налаживать связи, в том числе, между враждующими странами, а не сжигать мосты. Это противоречит международному спортивному праву.

Это дискриминация российских паралимпийцев по национальному признаку и признаку принадлежности к государству. Также, в таком случае они ущемляют их и по материальному принципу, поскольку российские паралимпийцы лишаются способа заработка, призовых и т.д. Нарушают их репутацию, и в конце концов, это решение очень жёсткое, поскольку нарушает права лиц с ограниченными возможностями, противоречит международной конвенции по защите прав инвалидов. МПК таким образом проводит вмешательство политики в спорт, это превращается в политические разборки. Что запрещено не только правилами самого МПК, но и несколькими конвенциями ООН», - сказал Алексеев.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) сделал заявление о намерении навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спортивный юрист — о возможном переносе ОИ из Парижа: ВАДА просто хочет показать своё значение.

источник: «Советский спорт»
Защитник сборной Молдовы трагически погибла, упав со скалы в Исландии
Защитник сборной Молдовы трагически погибла, упав со скалы в Исландии
Трагедия произошла в исландском Вопнафьордуре.
07.09.2023 11:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
17-летняя фигуристка Дарья Усачёва объявила об окончании спортивной карьеры
17-летняя фигуристка Дарья Усачёва объявила об окончании спортивной карьеры
Она не выступала в соревнованиях с 2021 года.
07.09.2023 11:46
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Российский судья Карасев в ближайшее время может получить назначения на матчи под эгидой УЕФА
Российский судья Карасев в ближайшее время может получить назначения на матчи под эгидой УЕФА
Сбор арбитров прошел с 3 по 6 сентября.
07.09.2023 11:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Зверев прокомментировал поражение в матче US Open с Карлосом Алькарасом
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу испанского теннисиста.
07.09.2023 11:21
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Карлос Алькарас: моя игра подходит против такого типа теннисистов, как Медведев
Очный поединок теннисистов пройдет в пятницу, 8 сентября.
07.09.2023 11:12
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.