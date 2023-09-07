16-летняя спортсменка попала в больницу после того, как её придавила лошадь

16-летняя представительница российской сборной по конному спорту находится в тяжёлом состоянии после неудачного падания с лошади во время тренировки.

Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Согласно информации источника, во время утренней тренировки 16-летняя спортсменка упала с лошади. После этого животное её придавило. Девушка моментально была отправлена в больницу.

Отмечается, что имеется угроза её жизни. Состояние спортсменки оценивается как тяжелое.

«В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, в том числе дана оценка соблюдения требований правил безопасности при организации занятий конным спортом в учреждении», — говорится в заявлении.