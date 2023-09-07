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Международный паралимпийский комитет хочет навсегда приостановить членство России

Отечественные спортсмены отстранены от соревнований.
07 сентября 2023 16:21
автор: Степан Шереметьев

Международный паралимпийский комитет (IPC) собирается навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщил президент ПКР Павел Рожков.

МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами. IPC успокоиться не может: 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР», — приводит слова Рожкова РИА Новости.

В Бахрейне 27 сентября пройдет Генеральная ассамблея IPC. Ранее ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

источник: «РИА Новости»
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