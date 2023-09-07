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Захарова: то, что натовцы сделали с олимпийским движением, иначе как извращением назвать нельзя

В МИД РФ резко высказались о возможной приостановке членства ПКР в МПК.
Захарова: то, что натовцы сделали с олимпийским движением, иначе как извращением назвать нельзя
07 сентября 2023 17:42
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможной приостановке членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«То, что англосаксы и остальные натовцы сделали с олимпийским движением, иначе как извращением назвать нельзя. Сначала начали вводить неспортивные правила и требования. Потом заменять регламенты и уровни сложности под себя. Затем политизировали», - приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.

Генеральная ассамблея МПК пройдет 27 сентября в Бахрейне.

источник: «Спорт-Экспресс»
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