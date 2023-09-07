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Спортивный юрист назвал последствия исключения России из членов МПК

Сергей Алексеев отметил, что первое подобное исключение было обжаловано ещё год назад.
07 сентября 2023 17:55
автор: Никита Плохих

Если Россию исключат из членов Международного паралимпийского комитета, то наши атлеты пропустят почти все интернациональные старты, заявил в беседе с корреспондентом «Советского спорта» спортивный юрист Сергей Алексеев.

«Первое такое решение было обжаловано дисциплинарными органами ещё год назад. Но если вдруг, наше членство опять приостановят, то Паралимпийский комитет России не сможет принимать участие в органах управления, а также они не смогут принимать участие на почти всех международных соревнованиях среди паралимпийцев. Хотя, возможно это подтолкнет развитие паралимпийского спорта в России совместно со странами БРИКС и другим международных союз. Будут проводиться альтернативные соревнования для наших атлетов», - сказал Алексеев.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) сделал заявление о намерении навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

источник: «Советский спорт»
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