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На ВЭФ пройдут соревнования по национальным видам спорта

19 стран на турнире по мас-рестлингу и пробежки с мешком.
На ВЭФ пройдут соревнования по национальным видам спорта
08 сентября 2023 16:45
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автор фото: ВЭФ

Как в буквальном смысле вырвать победу из рук соперника, покажут участники международного турнира по мас-рестлингу на Кубок угледобывающей компании «Колмар». Турнир по национальному виду спорта Якутии пройдёт 12 сентября в павильоне республики Саха и в пятый раз будет включён в программу Спортивных игр Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

В этом году расширилась география турнира. В соревнованиях примут участие 24 спортсмена из 19 стран мира: Анголы, Армении, Белоруссии, Бразилии, Венгрии, Египта, Индии, Китая, Колумбии, Киргизии, Малайзии, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Словакии, Таджикистана, Того и Уругвая.

Впервые турнир на ВЭФ пройдёт в командном формате. По жребию все спортсмены будут разбиты на восемь коллективов, а их названия будут выбраны из представителей фауны Дальнего Востока.

На следующий день, 13 сентября, на ВЭФ состоится турнир по якутскому многоборью «Тихоокеанский рубеж». Участники проверят себя в таких национальных видах как тургэн тарбахтар, или «якутская веревочка», тутум-эргиир, или «якутская вертушка», якутские прыжки, ойбон, или «водопой с проруби», и пробежка с мешком весом 100 кг.

Программа Спортивных игр ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс «РК-Спорт» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

VIII Восточный экономический форум состоится на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 10–13 сентября 2023 года.

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