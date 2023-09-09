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Левитин, Матыцин, Ромашина и Ротенберг выступят на спортивной сессии ВЭФ-2023

Во Владивостоке обсудят международное сотрудничество.
09 сентября 2023 08:37

Помощник президента России Игорь Левитин откроет сессию «Спортивный Дальний», которая пройдёт 11 сентября во Владивостоке в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

В дискуссии примут участие министр спора Олег Матыцин, глава комитета Государственной думы по спорту Дмитрий Свищёв, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв, руководитель программы по развитию российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, глава оргкомитета Игр Дружбы Алексей Сорокин, 7-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, призёр Олимпийских игр по теннису Надежда Петрова и другие эксперты.

Итоги российско-китайских годов обмена в сфере физической культуры и спорта, подготовка к Играм Дружбы и Играм БРИКС, а также потенциал Дальнего Востока для развития международного сотрудничества в спорте станут темами сессии.

«Российский спорт» использует площадки крупнейших экономических форумов для подготовки к суперформатам, запланированным на 2024 год. При этом в ряде видов спорта уже делаются реальные шаги на встречу Играм Дружбы и Играм БРИКС. Так, накануне ВЭФ-2023 на Дальнем Востоке, в Якутске борцы из 15 стран, включая Иран, Индию, Турцию, Монголию, приняли участие в турнире памяти легендарного тренера Дмитрия Коркина», - отметил директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

Организаторами сессии выступили спортивная платформа Фонда Росконгресс и Министерство спорта. «Советский спорт» является информационным партнёром ВЭФ-2023.

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