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Бывший нападающий «Спартака» Эменике заявил, что он рекомендовал Дзюбу «Адане»

Нигериец выступал за «Фенербахче».
09 сентября 2023 08:43

Экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что приложил руку к переходу Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Россиянин выступал за турецкий клуб с августа по ноябрь прошлого года.

«Когдa Дзюба переходил в «Адану», то спрaшивали и моё мнение. Узнавaли, какой он человек. В Турции все меня знают. Я сказaл, что Артём – отличный выбор. Сказал нескoлько хороших вещей о нём. Мы хорошо общaлись в «Спартаке». Рекомендовал им Дзюбу – он хороший парень», — приводит «Чемпионат» слова Эменике.

Отметим, что сам нигериец в составе »Спартака» стал серебряным призёром чемпионата России. Эменике выступал за красно-белых до 2013 года.

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