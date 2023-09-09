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Президента Франции освистали на открытии чемпионата мира по регби

Зрители начали свистеть, когда политик подошел к трибуне, чтобы выступить с речью.
Президента Франции освистали на открытии чемпионата мира по регби
09 сентября 2023 09:10
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали перед первым матчем на чемпионате мира по регби. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на эфир телеканал TF1.

Зрители начали свистеть и кричать, когда политик подошел к трибуне, чтобы выступить с речью. Его выступление сопровождалось неодобрительными возгласами публики.

Во Франции отмечают, что такая же ситуация произошла в фан-зонах в Париже и Марселе.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по регби пройдёт во Франции с 8 сентября по 28 октября.

источник: «Советский спорт»
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