Президента Франции освистали на открытии чемпионата мира по регби

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали перед первым матчем на чемпионате мира по регби. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на эфир телеканал TF1.

Зрители начали свистеть и кричать, когда политик подошел к трибуне, чтобы выступить с речью. Его выступление сопровождалось неодобрительными возгласами публики.

Во Франции отмечают, что такая же ситуация произошла в фан-зонах в Париже и Марселе.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по регби пройдёт во Франции с 8 сентября по 28 октября.