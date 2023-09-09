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В рамках ВЭФ-2023 состоятся забег, соревнования по академической гребле и шахматам

Участники форума и жители Владивостока пробегут 5 км.
09 сентября 2023 15:32
автор: Сергей Иванов

В воскресенье, 10 сентября состоится церемония открытия Международной Владивостокской регаты по академической гребле, в которой примут участие гребцы из России, Белоруссии, Китая, Сербии, Кубы, Ирана, Узбекистана и Казахстана.

Лидерами российской команды станут чемпионы Европы Никита Моргачев и Артём Косов. Соревнования пройдут в бухте Новик. Участники регаты также примут участие в Гран-при по «сухой гребле», которое пройдёт 12 сентября в павильоне «Арена ГТО» на выставке «Улица Дальнего Востока». Старт – в 8:00.

Контактное лицо – Борис Горбунов, +7 962 216-62-17

10 сентября в 12:00 состоится церемония открытия городской программы Кубка ВЭФ по шахматам. Мероприятие посетят 17-летние гроссмейстеры Раунак Садвани (Индия) и Володар Мурзин (Россия). Противостояние восходящих звёзд мировых шахмат станет одним из сюжетов Кубка ВЭФ-2023. Призовой фонд турнира составит 3 миллиона рублей.

Адрес – набережная Спортивной гавани Владивостока, площадка Семь сопок.

Контактное лицо – Анна Деркач, +79510005409

Наконец, 11 сентября в 6:00 состоится открытие традиционного забега «Мы бережём», символом которого в этом году станет камчатский кречет. Разминку для участников забега проведёт призёр Олимпийских игр по теннису Надежда Петрова. Участники ВЭФ и жители Владивостока пробегут дистанцию в 5 км. Старт будет дан у Приморского океанариума.

Сбор СМИ в 05:45.

Адрес – о. Русский, ул. Академика Касьянова, д.25

Контактное лицо – Мария Потапенко, +79507169603.

источник: «Советский спорт»
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