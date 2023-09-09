Российскую тяжелоатлетку Каширину лишили титулов чемпионки мира и Европы

Российская тяжелоатлета Татьяна Каширина, ранее дисквалифицированная CAS на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, была лишена ряда титулов и рекордов из-за аннулирования результатов с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 год, сообщает Inside The Games.

В итоге Каширину лишили трех титулов чемпионки мира и трех - чемпионки Европы, а также мировых рекордов в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг).

В прошлом году Дисциплинарный комитет РУСАДА снял обвинения с 32-летней спортсменки в результате дела о допинговых нарушениях, однако CAS не согласился с таким вердиктом и дисквалифицировал россиянку на восемь лет. Татьяна не сможет выступать в соревнованиях до января 2030 года.

До аннулирования Каширина была пятикратной чемпионкой мира и восемь раз становилась победительницей чемпионатов Европы.