Forbes назвал самый дорогой клуб мира

Известный журнал Forbes представил список самых дорогих клубов мира. В топ-10 оказались команды представители американских лиг: 7 строчек заняли клубы NFL (американский футбол), две - НБА и одну - MLB бейсбол.

На первом месте оказались «Даллас Ковбойс», представитель NFL, оцениваемый в 9 млрд долларов. На втором - бейсбольных команда «Нью-Йорн Янкис» (7,1 млрд), а на третьем - баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорз» и «Нью-Инглэнд Пэтриотис» из NFL (7).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

Рейтинг Forbes клубов мира

1. «Даллаc Ковбойc» (американcкий футбол) — $9 млрд;

2. «Нью‑Йорн Янкиc» (бейcбол) — 7,1;

3. «Голден Cтейт Уорриорз» (баскетбол) — 7;

3. «Нью‑Инглэнд Пэтриотc» (американский футбол) — 7;

5. «Лоc‑Анджелеc Рэмc» ( американский футбол) — 6,9

6. «Нью-Йорк Джайентc» (американский футбол) — 6,8;

7. «Чикаго Беарз» (CША, американский футбол) — 6,3 млрд;

8. «Лаc-Вегаc Рэйдерc» (американский футбол) —6,2;

9. «Нью-Йорк Никc» (баcкетбол) — 6,1;

9. «Нью-Йорк Джетc» (американcкий футбол) — 6,1 млрд.

На 11-й строчке оказался лучший представитель не из США футбольный клуб «Реал» (Мадрид), оцениваемый в 6,07 млрд долларов.