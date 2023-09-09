ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Forbes назвал самый дорогой клуб мира

В топ-10 представители лиг США.
09 сентября 2023 17:22
автор: Максим Скороходов

Известный журнал Forbes представил список самых дорогих клубов мира. В топ-10 оказались команды представители американских лиг: 7 строчек заняли клубы NFL (американский футбол), две - НБА и одну - MLB бейсбол.

На первом месте оказались «Даллас Ковбойс», представитель NFL, оцениваемый в 9 млрд долларов. На втором - бейсбольных команда «Нью-Йорн Янкис» (7,1 млрд), а на третьем - баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорз» и «Нью-Инглэнд Пэтриотис» из NFL (7).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

Рейтинг Forbes клубов мира

1. «Даллаc Ковбойc» (американcкий футбол) — $9 млрд;
2. «НьюЙорн Янкиc» (бейcбол) — 7,1;
3. «Голден Cтейт Уорриорз» (баскетбол) — 7;
3. «НьюИнглэнд Пэтриотc» (американский футбол) — 7;
5. «ЛоcАнджелеc Рэмc» ( американский футбол) — 6,9
6. «Нью-Йорк Джайентc» (американский футбол) — 6,8;
7. «Чикаго Беарз» (CША, американский футбол) — 6,3 млрд;
8. «Лаc-Вегаc Рэйдерc» (американский футбол) —6,2;
9. «Нью-Йорк Никc» (баcкетбол) — 6,1;
9. «Нью-Йорк Джетc» (американcкий футбол) — 6,1 млрд.

На 11-й строчке оказался лучший представитель не из США футбольный клуб «Реал» (Мадрид), оцениваемый в 6,07 млрд долларов.

источник: Forbes
«Первое звено плохо играло? Вам показалось». Главный тренер «Авангарда» - о победе над «Барысом»
Встреча завершилась со счётом 4:1.
09.09.2023 17:25
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Сборная Латвии обыграла Литву и заняла пятое место на чемпионате мира по баскетболу 
Разница в счёте составила больше 30 очков. 
09.09.2023 17:20
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Авангард» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Встреча прошла в Омске.
09.09.2023 17:18
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
ЦСКА проявлял интерес к защитнику «Атлетико Минейро» Аране
Об этом рассказал агент футболиста. 
09.09.2023 17:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карлос Алькарас снялся с Кубка Дэвиса после поражения от Медведева на Открытого чемпионата США
Испанец не сумел защитить прошлогодний титул US Open.
09.09.2023 17:12
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил разгромную победу над «Сибирью» 
Команда из Екатеринбурга забросила шесть шайб в ворота соперника, пропустив лишь одну. 
09.09.2023 17:00
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.