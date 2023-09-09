Forbes назвал самый дорогой клуб мира

Известный журнал Forbes представил список самых дорогих клубов мира. В топ-10 оказались команды представители американских лиг: 7 строчек заняли клубы NFL (американский футбол), две - НБА и одну - MLB бейсбол.
На первом месте оказались «Даллас Ковбойс», представитель NFL, оцениваемый в 9 млрд долларов. На втором - бейсбольных команда «Нью-Йорн Янкис» (7,1 млрд), а на третьем - баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорз» и «Нью-Инглэнд Пэтриотис» из NFL (7).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
Рейтинг Forbes клубов мира
1. «Даллаc Ковбойc» (американcкий футбол) — $9 млрд;
2. «Нью‑Йорн Янкиc» (бейcбол) — 7,1;
3. «Голден Cтейт Уорриорз» (баскетбол) — 7;
3. «Нью‑Инглэнд Пэтриотc» (американский футбол) — 7;
5. «Лоc‑Анджелеc Рэмc» ( американский футбол) — 6,9
6. «Нью-Йорк Джайентc» (американский футбол) — 6,8;
7. «Чикаго Беарз» (CША, американский футбол) — 6,3 млрд;
8. «Лаc-Вегаc Рэйдерc» (американский футбол) —6,2;
9. «Нью-Йорк Никc» (баcкетбол) — 6,1;
9. «Нью-Йорк Джетc» (американcкий футбол) — 6,1 млрд.
На 11-й строчке оказался лучший представитель не из США футбольный клуб «Реал» (Мадрид), оцениваемый в 6,07 млрд долларов.