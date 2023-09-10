Акробатические трюки, пиротехника, уникальные участники. Во Владивостоке пройдёт гидрофлай-шоу

11 сентября во Владивостоке состоится гидрофлай-шоу: экстремальные спортсмены продемонстрируют акробатические трюки, используя реактивную тягу мощных водяных струй, на высоте семиэтажного дома. Мероприятие пройдет в акватории бухты Золотой Рог напротив набережной Цесаревича в рамках программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Увидеть выступления смогут все жители и гости Владивостока. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

В шоу одновременно примут участие шесть спортсменов. Выполнение трюков будет сопровождаться музыкальным и световым представлением, а также пиротехническим шоу. Спортсмены выполнят различные трюки в светодиодных костюмах. Программа начнется в 19:00 по местному времени.

Особенность шоу во Владивостоке заключается в представительном составе участников: впервые в истории этого вида спорта в одной программе выступят сразу четыре чемпиона России, а также призеры международных соревнований.

Организаторы мероприятия – Администрация города Владивостока и Фонд Росконгресс.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 10–13 сентября.