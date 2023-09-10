ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Акробатические трюки, пиротехника, уникальные участники. Во Владивостоке пройдёт гидрофлай-шоу

Впервые в истории в одной программе сразу четыре чемпиона России.
Акробатические трюки, пиротехника, уникальные участники. Во Владивостоке пройдёт гидрофлай-шоу
10 сентября 2023 06:07
автор:
автор фото: Фонд Росконгресс

11 сентября во Владивостоке состоится гидрофлай-шоу: экстремальные спортсмены продемонстрируют акробатические трюки, используя реактивную тягу мощных водяных струй, на высоте семиэтажного дома. Мероприятие пройдет в акватории бухты Золотой Рог напротив набережной Цесаревича в рамках программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Увидеть выступления смогут все жители и гости Владивостока. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

В шоу одновременно примут участие шесть спортсменов. Выполнение трюков будет сопровождаться музыкальным и световым представлением, а также пиротехническим шоу. Спортсмены выполнят различные трюки в светодиодных костюмах. Программа начнется в 19:00 по местному времени.

Особенность шоу во Владивостоке заключается в представительном составе участников: впервые в истории этого вида спорта в одной программе выступят сразу четыре чемпиона России, а также призеры международных соревнований.

Организаторы мероприятия – Администрация города Владивостока и Фонд Росконгресс.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 10–13 сентября.

Анастасия Гурьева стала победительницей юниорского US Open-2023 в паре
Спортсменка провела два матча за день.
10.09.2023 07:17
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Гауфф получила три миллиона долларов за победу на US Open, Соболенко — 1,5 млн
Американка начала карьеру в WTA в 2018 году.
10.09.2023 07:04
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Гауфф поделилась впечатлениями от победы над Соболенко в финале US Open
Спортсменка выиграла свой первый турнир «Большого шлема».
10.09.2023 06:54
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Волков победил Туивасу удушающим приемом на UFC 293
Турнир проходит в Сиднее.
10.09.2023 06:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Соболенко назвала причины поражения от Гауфф в финале US Open
Решающий матч прошел на «Артур Эш Стэдиум».
10.09.2023 06:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в XXI веке
Предыдущее достижение принадлежало Серене Уильямс.
10.09.2023 06:33
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Соболенко плакала после финала US Open и сломала ракетку в раздевалке
Турнир проходил в Нью-Йорке.
10.09.2023 06:20
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.