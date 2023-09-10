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Баженов - о матче памяти Цымбаларя: это был праздник объединение людей, а не просто игра

Бывший игрок «Спартака» рассказал, что принял приглашение сыграть без всяких раздумий. 
10 сентября 2023 10:35
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок «Спартака» Никита Баженов рассказал об эмоциях от матча памяти легенды красно-белых, Ильи Цымбаларя, а также о своём решении участвовать в игре.

Матч ветеранов «Спартака» против сборной мира завершился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«В моём понимании всё-таки это был больше праздник объединения людей, поколений, ребят, которые иностранцы, а не просто игра. У меня сегодня сын пришёл, отец. Эта история про праздник и футбол, который объединяет многих людей - это важно. А вторая составляющая - это всё-таки спортивная. Был футбол, ребята не хотели проигрывать, поэтому показали то, на что в данный момент способны. Но опять же: самое главное, что это все-таки объединение и праздник. Я согласился на участие без каких-либо раздумий. Я даже прилетел на день раньше, чтобы сыграть в этом матче. Потому что такие вещи нельзя пропускать, тем более почтить память Ильи Владимировича Цымбаларя - это важно», - сказал Баженов.

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