Президент НОК Беларуси: ждём приглашения на Олимпиаду в Париже

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что Беларусь ждет приглашения на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Что касается участия нашей команды в Олимпийских играх, то приглашения до сих пор нет. Около месяца назад они должны были разослать их, но Международный олимпийский комитет и федерации до сих пор не приняли решения. Мы будем ждать», - приводит слова Виктора Лукашенко «БелТА».

В настоящий момент неизвестно, смогут ли российские спортсмены поехать на Олимпиаду-2024 в Париже. Большинство отечественных атлетов по-прежнему не имеют возможности соревноваться на международном уровне.