ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент НОК Беларуси: ждём приглашения на Олимпиаду в Париже

Пока неизвестно, смогут ли выступить на Играх белорусы.
10 сентября 2023 13:08
автор: Александр Кожевников

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что Беларусь ждет приглашения на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Что касается участия нашей команды в Олимпийских играх, то приглашения до сих пор нет. Около месяца назад они должны были разослать их, но Международный олимпийский комитет и федерации до сих пор не приняли решения. Мы будем ждать», - приводит слова Виктора Лукашенко «БелТА».

В настоящий момент неизвестно, смогут ли российские спортсмены поехать на Олимпиаду-2024 в Париже. Большинство отечественных атлетов по-прежнему не имеют возможности соревноваться на международном уровне.

источник: БЕЛТА
Соболенко заявила, что выпьет после поражения от Гауфф в финале US Open
Спортсменка планирует отметить другое событие.
10.09.2023 13:18
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Эдик, зачем тебе надо!». Смольский - о борьбе с Латыповом на последнем круге масс-старта
Биатлонист из Беларуси выиграл три гонки подряд.
10.09.2023 13:08
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Андрей Чесноков - о Звонарёвой: ископаемое вышло в финал US Open
Эксперт отметил, что в финале парного разряда будет поддерживать российскую теннисистку.
10.09.2023 13:03
Теннис
автор: Никита Плохих
Волков высказался относительно реванша с Томом Аспиналлом
Последний поединок россиянин провел 9 сентября.
10.09.2023 12:55
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Анатолий Тимощук: понимаю, почему болельщиков так бесит Марио Фернандес
Анатолий Тимощук: понимаю, почему болельщиков так бесит Марио Фернандес
Футболист перебрался в «Зенит» из ЦСКА.
10.09.2023 12:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Флик высказался после крупного поражения Германии от Японии
Немецкая команда уступила со счетом 1:4.
10.09.2023 12:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.