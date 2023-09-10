Каширина отреагировала на решение CAS лишить её титулов чемпионки мира и Европы 

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина выразила своё мнение по поводу того, что Спортивный арбитражный суд принял решение лишить её всех титулов, которая она выиграла в период с 2013 по 2017 год.

За данный отрезок 32-летняя спортсменка трижды становилась чемпионкой мира и столько же раз выиграла чемпионат Европы.

«Представьте человека, который всю жизнь живёт с этим. Необоснованно наказали, и попробуй доказать, что ты не верблюд. На протяжении 22 лет живёшь этим, и тут такое. Суды выигрывали, доказательная форма была. Громких слов говорить не буду, крупных сумм оспаривать это решение у меня нет, я уже достаточно потратилась на суды. Больше мне сказать нечего», — приводит слова Кашириной «Матч ТВ».

В прошлом году Дисциплинарный комитет РУСАДА снял обвинения с 32-летней спортсменки в результате дела о допинговых нарушениях, однако CAS не согласился с таким вердиктом и дисквалифицировал россиянку на восемь лет. Татьяна не сможет выступать в соревнованиях до января 2030 года.