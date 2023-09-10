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Моргачев и Кузнецов стали победителями соревнования двоек на международном регате ВЭФ 

Заплыв состоялся в воскресенье, 10 сентября. 
10 сентября 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Российские гребцы Никита Моргачев и Дмитрий Кузнецов завоевали золотые медали на международной регате по академической гребле по ходу Спортивных игр Восточного экономического форума в соревнованиях двоек.

Дуэт выиграл соревнования, продемонстрировав результат в 1 минуту, 31,31 секунды. На второй строчке расположились представители Беларуси Иван Брынза и Филипп Пауков, тройку лучших замкнули узбекистанцы в лице Самира Розикова и Самандара Хамракулова.

В парной двойке среди женщин победу одержали также российские спортсменки — Елена Сорина и Яна Меренкова (1.41,53).

источник: «Советский спорт»
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