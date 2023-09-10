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Президент ОКР Поздняков исключён из комиссии МОК по олимпийской программе 

В феврале прошлого года по рекомендации комитета российских спортсменов отстранили от международных соревнований. 
10 сентября 2023 17:18
автор: Глеб Шевяков

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков был отстранён из состава членов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Исключение россиянина стало единственным изменением в комиссии, учитывая состав прошлого года. Его место может занять вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.

источник: Международный олимпийский комитет
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