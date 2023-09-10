Президент ОКР Поздняков исключён из комиссии МОК по олимпийской программе 

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков был отстранён из состава членов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Исключение россиянина стало единственным изменением в комиссии, учитывая состав прошлого года. Его место может занять вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.