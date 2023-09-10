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Международная гребля в России: от ВЭФ к Всемирным играм дружбы

Во Владивосток приехали сербы и кубинцы.
Международная гребля в России: от ВЭФ к Всемирным играм дружбы
10 сентября 2023 18:27

Тема международных отношений в спорте станет одной из главных в глобальной повестке Восточного экономического форума (ВЭФ). 11 сентября её будут обсуждать спикеры и участники сессии «Спортивный Дальний», а 10 сентября ярким примером её практического воплощения стала Международная владивостокская регата.

Второй год подряд в бухте Новик проходят соревнования высокого уровня. В 2022-м главным событием турнира стало участие сборной Китая, которую возглавил призёр Токио-2020 Чжан Лян. В этом году во Владивосток приехали соревноваться ведущие гребцы восьми стран, в том числе Сербии и Кубы.

Кубинские девушки шире всех улыбались на церемонии открытия, а на воде доказали свой высокий уровень, став призёрами в двойке парной. Всего на пьедестал почета в Новике поднимались представители пяти команд. А самым зрелищным финалом стали заезды мужской восьмёрки с рулевым. Белорусская команда опередила соперников из России на 0,43 секунды.

«Для нас морская вода непривычная, всё-таки мы тренируемся на реке, – сказал представитель белорусской восьмерки Никита Альферович. – Поэтому с одной стороны для нас это хорошая практика в новых условиях, а с другой – просто приятно выступить на турнире с такой классной организацией».

«Спасибо нашим друзья из других стран за то, что они приехали в гостеприимный Владивосток и подарили нам яркое конкурентное соревнование. Такая международная кооперация – шаг навстречу российским суперформатам Играм БРИКС и Всемирным играм дружбы», – отметил уровень турнира директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов.

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин примет участие в сессии «Спортивный Дальний», но начал высказываться по теме с первого дня ВЭФ.

«Для нас важно, что благодаря этому турниру мы развиваем международное сотрудничество, рассказываем о гребном спорте в регионе и презентуем его бизнесу», – отметил олимпийский чемпион Афин-2004.

Но одними заездами в бухте Новик программа регаты не ограничится. Федерация гребного спорта совместно с Минспортом и Фондом Росконгресс продолжат рассказывать о зрелищном виде спорта на ВЭФ-2023. 11 сентября в павильоне Минвостокразвития России министр спорта России Олег Матыцин и Алексей Свирин проведут официальную презентацию регаты. А 12 сентября в павильоне Минспорта состоится Гран-при по гребле-индор.

В следующем году Алексей Свирин рассчитывает сделать более яркий турнир.

«Мы хотим привезти во Владивосток ещё больше лидеров сборной и пригласить больше команд. Надеемся на принцип сарафанного радио. Сербы и кубинцы не только приехали на регату, но и проводят сборы в Казани. Им нравится в России. Хочется, чтобы их примеру последовали другие команды. Тогда сентябрь-2024 станет месяцем крутой гребли в России: сначала турнир на ВЭФ, а потом Всемирные игры дружбы».

источник: «Советский спорт»
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