Поздняков отреагировал на его исключение из комиссии МОК по олимпийской программе  

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением по поводу новости о том, что он был исключён из состава членов комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийской программе.

«Все решения, связанные с нашим членством в той или иной Комиссии МОК, абсолютно ожидаемые. Сегодняшнее — это прогнозируемый ответ на справедливую критику дискриминационной политики по нейтрализации российских спортсменов. Запретить, отлучить, лишить — парадигма нынешних подходов коллег из Лозанны не подразумевает сейчас присутствия России в Олимпийском движении. Ничего удивительного», – заявил 49-летний функционер в своём телеграм-канале.

В феврале прошлого года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации отстранить россиян и белорусов от международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в том случае, если атлеты не имеют связи с вооружёнными силами своих стран.