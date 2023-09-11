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Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина намекнула на возможность возобновления карьеры

Спортсменка является самой титулованной синхронисткой в мире.
11 сентября 2023 08:01
автор: Александр Поволоцкий

Семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина заявила, что скучает по большому спорту.

Напомним, что 33-летняя синхронистка объявила о завершении карьеры в феврале 2023 года.

«В какой-то степени я скучаю по спорту... понимаю, что у меня по-прежнему есть порох, он никуда не делся, но в то же время я адекватно отдаю себе отчет, что я уже не девочка», - приводят РИА Новости слова Ромашиной.

Отметим, что в активе Светланы также есть 21 золотая медаль чемпионатов мира и 13 наград высшей пробы на чемпионате Европы.

 

источник: «РИА Новости»
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