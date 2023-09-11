Более 700 человек приняли участие в массовом забеге на ВЭФ-2023

Забег «Мы Бережём» прошёл на территории Приморского океанариума, открыв программу первого дня Восточного экономического форума (ВЭФ). В этом году его участники и жители Владивостока пробежали пять километров в поддержку программы президента России по сохранению Камчатского кречета.

Разминку для участников провела призёр олимпийских игр по теннису, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова.

Перед началом забега директор ЦСП сборных России Георгий Брюсов открыл программу Спортивных игр ВЭФ.

«В седьмой раз подряд ВЭФ начинается с массового забега. Здорово, что эта спортивная традиция развивается вместе с форумом. За эти годы ВЭФ стал для спорта значимой площадкой для внедрения новых интересных форматов соревнований, международной кооперации и диалога с бизнесом», – сказал Георгий Брюсов.

Среди участников ВЭФ победителями стали Евгений Нестеров и Екатерина Евсеенко. В корпоративном зачете выиграла команда «Сбер 2». Среди жителей города лучший результат показали Валентин Козявин и Ксения Павлюк. Забег «Мы бережём» завершил программу серии беговых событий «Время действовать» на крупнейших форумах.

Программа Спортивных игр ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Ознакомиться с программой Игр можно на официальном сайте форума.