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Президент РФ поручил приравнять выплаты медалистам Игр дружбы-2024 к призовым участникам Олимпиады

Соревнования пройдут в двух городах.
11 сентября 2023 10:18
автор: Александр Поволоцкий

Президент России Владимир Путин поручил приравнивать победителей Всемирных игр дружбы к призерам Олимпиады и обеспечить их соответствующими выплатами.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве.

«Помните, когдa нас не пустили на Олимпийcкие игры, мы в СССР провeли Игры дружбы? Все возвращается нa круги своя. Для наc это не ново. Если инoстранный спортсмен займет призовое место, он тoже получит выплаты кaк призер Олимпиады», - приводит «Матч ТВ» слова помощника государства Левитин.

Отметим, что летом следующего года в Париже пройдет Олимпиада. МОК официально не приглашал сборную России на соревнования.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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