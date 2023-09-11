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Защитник «Ростова» Вахания заявил, что не задумывался о переходе в сборную Грузии

Футболист выступает за национальную команду России.
11 сентября 2023 12:56
автор: Денис Владимиров

Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос, предлагали ли ему сменить спортивное гражданство на грузинское.

22-летний футболист родился в Санкт-Петербурге, но имеет грузинские корни по линии отца. 7 сентября игрок дебютировал в составе сборной России, выйдя на поле в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Звали ли меня в сборную Грузии? Официально ничего не было. Но в социальных сетях мне писали с каких-то фейковых страниц, говорили, что они из федерации футбола Грузии и приглашали переходить к ним. Задумывался ли об этом? Нет, не задумывался», – приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Вахания перешёл в «Ростов» летом 2023 года. В составе ростовчан он провёл семь матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей.

источник: «РБ-Спорт»
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